Antonela Avellaneda avisa que vai processar Lucas Selfie por xenofobia - Reprodução/Instagram

Publicado 09/08/2021 13:32

Rio - Depois do influenciador Lucas Selfie afirmar que Antonela Avellaneda está fazendo hora extra no Brasil, a participante de "A Ilha" avisou que vai processar o colega de confinamento por xenofobia.

Antonela é argentina e também participou do BBB 4. Em comunicado, a participante do reality de aventura da Record TV se mostrou decepcionada com a fala de Lucas Selfie, que está no "exílio" do jogo. "É inconcebível nos dias de hoje uma pessoa ser julgada por sua origem. Devemos nos esforçar para sermos conscientes e não nos deixar levar por preconceitos internalizados, mesmo diante de situações de embates pessoais.", iniciou.

Antonela explicou que vai processar Lucas Selfie. "Não sou a primeira participante de reality show a ser hostilizada pela sua origem. Isso infelizmente é um ato recorrente, mas que não deve mais acontecer", completou.

Veja nota na íntegra:

Mediante a comentários de cunho xenofóbico promovido por alguns participantes em relação a Antonella no programa 'A Ilha', a mesma com sua equipe de assessoria, declaram:

É inconcebível nos dias de hoje uma pessoa ser julgada por sua origem. Devemos nos esforçar para sermos conscientes e não nos deixar levar por preconceitos internalizados, mesmo diante de situações de embates pessoais.

Essa situação vem para ilustrar o quanto é necessário ampliar o nosso olhar diante da diversidade, nos desprendendo de estereótipos, até mesmo os criados por conta da rivalidade no futebol. O mundo mudou, as pessoas mudaram e essa atitude não será mais tolerada.

Medidas legais serão acionadas de acordo com o Código Penal Brasileiro (Art. 140 parágrafo 3o.), cuja pena pode chegar a três anos de reclusão.

"Não sou a primeira participante de reality show a ser hostilizada pela sua origem. Isso infelizmente é um ato recorrente, mas que não deve mais acontecer".