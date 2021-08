Gui Napolitano e Cartolouco se desculpam após invadir área de preservação ambiental em Natal - Reprodução

Publicado 09/08/2021 15:55 | Atualizado 09/08/2021 15:57

Rio - Cartolouco e Guilherme Napolitano foram às redes sociais pedir desculpas após invadirem uma área de preservação ambiental . O ex-participante de "A Fazenda" e o ex-BBB curtiram uma viagem por Natal e conheceram a Praia de Ponta Negra, famoso ponto turístico local. Por lá, eles subiram no Morro do Careca, que é uma área de preservação ambiental.

Por meio de Stories, Cartolouco se desculpou e disse não saber que é proibido subir no Morro do Careca. "A gente viu uma galera subindo e fomos fazer uma brincadeira, igual ele [Guilherme] fez no "No Limite", de subir o morro. Só que não podia, é proibido. A gente não tinha ideia alguma que era proibido. Se a gente soubesse, jamais teríamos subido e gravado. Estou aqui para pedir desculpas para todo o povo de Natal e também para conscientizar que não pode subir no Morro do Careca. Não foi de maldade, não foi de bobeira", diz o jornalista.

Guilherme também publicou Stories se desculpando por invadir o local. "Eu e o Cartolouco estávamos andando na praia, vimos algumas pessoas subindo e decidimos fazer um vídeo, publicamos inclusive, subindo o Morro do Careca. Só que não é permitido, se a gente soubesse que é proibido, não teríamos feito o vídeo. Quero pedir desculpas a todas as pessoas de Natal e que sirva de exemplo para as pessoas que não são de Natal e não sabem", diz.

O Morro do Careca é uma das dunas mais conhecidas da região, com 120 metros de altura. Por isso os ex-participante de reality show decidiram imitar a primeira prova do "No Limite". Mas a circulação por lá não é permitida a turistas para evitar a erosão e a deterioração da vegetação. O morro é uma área de preservação ambiental desde 1997 e há sinalização no local indicando ser proibido subir na duna.