Maria Cecília e Rodolfo anunciaram a espera pelo segundo filho, nesta segunda-feira. Os dois já são pais de Pedro, de 4 anos. Além da novidade da família aumentando, os cantores também aguardam o lançamento de "Se eu existo é por você", marcado para a próxima sexta-feira, 13.

"Nossa volta para Campo Grande chegou como um presente em nossas vidas. O que num primeiro momento parecia apenas uma decisão em função da pandemia, longe dos palcos e dos shows, se tornou algo realmente maravilhoso. São dois grandes presentes que recebemos: ‘Se eu existo é por você’ e o nosso tão desejado segundo filho", diz Maria.

"Meu dia dos pais não poderia ter sido mais feliz. Era algo que aguardávamos ansiosamente, fazia parte dos planos mais um filho e, receber a notícia, me deixou extremamente feliz. Só posso agradecer a Deus pelo momento incrível. Estamos na nossa terra, junto com a nossa família, lançando um single autoral e comemorando a chegada do nosso novo filho", completa Rodolfo.

Maria Cecília e Rodolfo estão casados há oito anos e dez meses. O único casal do sertanejo celebra a união de sucesso na vida pessoal e profissional. "’Se eu existo é por você’ é uma guarânia que resgata as nossas origens, que fala sobre as coisas simples, mas essenciais", explica Rodolfo.