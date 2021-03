Juliette reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 21/03/2021 16:50

Rio - Juliette não segurou sua emoção e foi às lágrimas na academia do 'Big Brother Brasil 21', da TV Globo. A paraibana foi consolada por Rodolffo e desabafou: "Você precisa magoar o povo", comentou ela. "É um jogo muito chato", destacou o cantor. A advogada avaliou a situação do jogo: "Se você está feliz, magoa alguém porque a outra pessoa está sofrendo alguma coisa. Toda hora. Você não pode ficar triste porque a pessoa vai achar que vai prejudicar. Tudo é assim".

Chorando, ela continuou seu raciocínio: "Tem que achar motivo para votar em todo mundo. Não sei fazer isso não. Você tem que viver o seu sonho e lascar as pessoas".

Durante a conversa dos dois, Rodolffo perguntou quem Juliette achava que Gilberto indicaria ao paredão. "Você já sabe quem o Gil (Gilberto) vai colocar?". A advogada respondeu que não sabia e que tinha medo de perguntar para o pernambucano sobre a decisão dele. "Aí vai tu, pela casa você vai, quatro votos você tem. Ele (Fiuk), ela (Carla Diaz), tu quase certeza vai. Eu não perguntei voto dos outros porque eu estou até com medo de saber. Gil vai botar alguém ou ele bota Arthur ou Viih Tube. Ela ou Arthur. A não ser que ele me surpreenda", avaliou a paraibana.

Chateada com Viih Tube e Thaís?

Minutos antes da conversa com Rodolffo, Juliette estava chorando na área externa da casa. É que ela tinha ido até a academia atrás de Viih Tube e Thaís, mas ao chegar no local as duas saíram e disseram que iam dormir. Elas até chamaram Juliette pra ir junto, mas a advogada negou dizendo que só foi lá fora para ficar com as duas. No quarto cordel, Viih Tube disse para Thaís que tinha certeza que Juliette estava pensando que ela e a amiga só entraram porque ela chegou. Ao ver Juliette triste, Caio se aproximou e tentou fazer ela se acalmar. "Sei que deve ter juntado muita coisa na sua cabeça, mas é bom colocar para fora, aliviar um pouco a alma".