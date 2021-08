Rafa e João Vicente - Reprodução

Rafa e João VicenteReprodução

Publicado 09/08/2021 16:04 | Atualizado 09/08/2021 16:07

Nesta segunda-feira, a jornalista Fábia Oliveira, do O DIA, soltou em sua coluna a novidade de que a ex-BBB e apresentadora Rafa Kalimann estaria saindo com o ator João Vicente. O casal um tanto quanto inusitado logo foi parar nos principais assuntos do Twitter.



A nova apresentadora da Globo atraiu olhares curiosos desde que terminou seu relacionamento com o compositor Daniel Caon. No Twitter, a opinião do público não foi unânime, e muitos não aprovaram a ideia desse novo casal.



Em uma publicação, a internauta compara a aparência do ex-namorado e do novo affair da apresentadora: "Rafa Kalimann trocou o Daniel caon pelo João Vicente… Que mau gosto”.



Se essa historia de João Vicente e RK for real, eu vou ficar bem chocada!!!! Pra quem tinha um Caon do lado, não é possível — Bruna a trouxa (@Brubis_LV) August 9, 2021

João Vicente de Castro disse que não namoraria Sarah do BBB 21 por ser bolsominion / Tá namorando a Rafa Kalimann pic.twitter.com/qWGm3d6nBV — Filipe Arthur (@OFilipeArthur) August 9, 2021

Rafa kalimann trocou o Daniel caon pelo João Vicente



Que mal gosto pic.twitter.com/zXuVS1PFwI — Gabi Duda (@gabigduda) August 9, 2021

acordei lendo uma fofoca que João Vicente estaria ficando com Rafa Kalimann olha sinceramente que decepção com meu crush supremo — custosa (@duidera) August 9, 2021