Publicado 09/08/2021 18:28

Britney Spears usou as redes sociais para desabafar sobre seu processo de tutela e a batalha judicial contra o pai, Jamie Spears. No Instagram, a cantora falou como se sentiu ao longo dos anos e agradeceu pelo apoio dos fãs.

"Em um sistema em que me senti completamente sem esperança por tanto tempo, pelo menos tenho uma plataforma para compartilhar! Como Selena Gomez diz melhor: 'o mundo pode ser um lugar horrível' [trecho da música Kill 'Em With Kindness]... eu sei ... você sabe disso... mate-os com bondade!", escreveu.



"Infelizmente, as notícias têm sido bem desagradáveis dizendo mentiras horríveis e maldosas sobre mim, então vou postar um pouco menos de agora em diante", adiantou.

"Isso [o vídeo] foi a coisa mais legal que eu já vi na minha vida e me inspirou a assumir uma nova paixão no campo da culinária! Deus abençoe vocês, gente bonita", finalizou.