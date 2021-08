Viviane Araújo - Reprodução

Viviane AraújoReprodução

Publicado 09/08/2021 21:22 | Atualizado 09/08/2021 21:24

Viviane Araújo começou a semana no pique e publicou fotos praticando exercícios físicos. No Instagram, a atriz ainda estimulou os seguidores a seguirem seu exemplo e mexer o corpo.

fotogaleria

Publicidade

"Flutuando no treininho em casa hoje! amo! Hoje o treino foi mais cedo meus amores! Mas na segunda que vem eu tento voltar com as nossas lives! Quem vem comigo?", escreveu Vivi na legenda das fotos.

A atriz, de 46 anos, está contando os dias para subir ao altar. Após casar no civil com Guilherme Militão, em maio, os dois farão uma cerimônia religiosa, em setembro. Por causa da pandemia do coronavírus, o casal fará a lua de mel no Brasil.

Publicidade