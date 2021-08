Juliette e Rafa Kalimann se divertem na piscina da nova casa do ’BBB 21’ - Reprodução Internet

Publicado 09/08/2021 08:03 | Atualizado 09/08/2021 08:07

Rio - Juliette Freire, vencedora do "BBB 21", já passou o primeiro domingo em sua nova casa. E ela contou com a companhia de ninguém menos que Rafa Kalimann, sua mais nova vizinha. Rafa postou no Twitter os registros do encontro. Em algumas fotos, as duas aparecem abraçadas na piscina de roupa e tudo.

fotogaleria

"Resumo de um domingo especial! Com muita risada e amor! Obrigada, Juliette! Amei tudo", disse Rafa na legenda das imagens. "O povo perguntando onde eu estou, estou na casa nova. O primeiro domingo aqui. Nós alugamos uma casa no Rio. Tenho outras prioridades agora, não quis comprar. Pegamos uma casa mobiliada e vamos fazer alguns ajustes para ficar com a minha cara", disse Juliette, que deixou a casa de Anitta, na Zona Oeste do Rio, onde estava hospedada desde que saiu do "BBB".

Juliette está em outro condomínio e agora é vizinha de Rafa Kalimann, também na Zona Oeste do Rio.