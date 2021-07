Kyra Gracie, Rayan e Malvino Salvador - Reprodução de internet

Por iG

Publicado 10/07/2021 16:39 | Atualizado 10/07/2021 16:40

O ator Malvino Salvador e a atleta Kyra Gracie estão em festa. Neste sábado (10), Rayan, filho de seis meses do casal, recebeu alta hospitalar após ficar cinco dias internado por causa de uma bronquiolite.



Pelo Instagram, Kyra Gracie registrou o reencontro de Rayan com as irmãs e emocionou a web. "Encontrando as irmãs depois da alta hospitalar. Alegria, alegria, amém, Jesus não tenho como escrever o que estou sentindo", escreveu Kyra.



No vídeo, as irmãs Ayra e Kyara, de quatro anos, abraçaram o pequeno. Depois, o ator Malvino Salvador também se emocionou ao abraçar o filho. Mais cedo, Malvino fez um desabafo da situação angustiante de ver o filho internado.



