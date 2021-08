Santa Catarina: Um cão foi amarrado em trilho de trem; outro sofreu marteladas na cabeça - Reprodução

Publicado 03/08/2021 15:54 | Atualizado 03/08/2021 16:00

Florianópolis - O estado de Santa Catarina protagonizou dois casos de maus-tratos contra animais no último domingo (1º). Um cão foi encontrado amarrado a um trilho de trem em Joinville. Outro, em Balneário Barra Sul, foi agredido a marteladas, provavelmente pelo próprio tutor. As informações são do G1.



No caso da violência ocorrida em Joinville, o cão faleceu após ser resgatado com graves ferimentos. O caso foi divulgado pela Frente de Ação pelos Direitos Animais (Frada) nas redes sociais.

"Ele estava amarrado no trilho com um cabo de internet, enforcado no pescoço. Fui retirando bem devagarzinho para não machucar até que consegui livrá-lo do cabo, mas ele não conseguia respirar direito", disse Catharina Lehmert, autônoma da instituição.

Já em Balneário Barra do Sul, uma cadela foi sofreu marteladas e está internada com ferimentos profundos na cabeça. O principal suspeito é o próprio tutor.

A denúncia foi feita à PM pelo vizinho do suspeito. À polícia, o acusado disse que ficou nervoso após o cachorro quebrar um objeto da casa. Os policiais resgataram, além da cadela, outros dois cachorros e um cavalo.Segundo testemunhas, o homem tinha um histórico de violência animal.