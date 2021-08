Gracyanne Barbosa - Reprodução

Gracyanne BarbosaReprodução

Publicado 11/08/2021 17:54 | Atualizado 11/08/2021 18:00

Gracyanne Barbosa perdeu a paciência com uma internauta nesta quarta-feira. Depois de publicar uma foto de um recente ensaio fotográfico, a musa não gostou do comentário classificado seu corpo como 'deformado'. "Que nervoso o corpo dessa mulher toda deformada. Tudo tem limite", escreveu a mulher. "Tristeza é você atacar alguém dessa forma. Se não gosta é só passar a foto. Se não tem algo bom para dizer a alguém, sugiro tentar o silêncio", rebateu Gracyanne.



A mulher do cantor Belo tinha até colocado uma mensagem positiva na legenda da postagem incentivando as pessoas a correrem atrás dos objetivos: "Acredite no seu poder. Não existe ninguém tão capaz quanto você, foque nos objetivos e arregace as mangas. Você pode tudo, basta querer!".