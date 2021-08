Suzy Cortez - Gabriel Renne

Após ida de Lionel Messi para o PSG, a fã número 1 do jogador, Suzy Cortez, desabafou. "Fico muito triste com a saída temporária do Messi do Barcelona. Por tudo que entendo de futebol desde criança, só atribuo a saída do rei do futebol mundial ao atual presidente e ao anterior. Vou torcer e comemorar gols e os títulos do Messi e não do PSG, pois sou torcedora do Barcelona e a fã número 1 do Messi", disse a morena, que tem o nome de Messi tatuado na virilha e o escudo do Barcelona.



Suzy ainda alfinetou o brasileiro Neymar. "Sobre Neymar, como sempre passando vergonha. Deveria dar a camisa 10 para o melhor camisa 10 da história. Messi vai ganhar a sétima bola de ouro em 2021 e dessa vez jogando na França", finaliza.