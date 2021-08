Flordelis desembarca no Aeroporto Santos Dumond no Rio de Janeiro, apos perder seu mandato de Deputada Federal, nesta quinta feira (12). - Marcos Porto/Agencia O Dia

Rio - O advogado Angelo Maximo protocolou, na noite desta quinta-feira, novo pedido de prisão preventiva contra a ex-deputada federal Flordelis, acusada de homicídio triplamente qualificado contra seu marido, o pastor Anderson do Carmo, morto com mais de 30 tiros, em 2019. O pedido foi ajuizado junto à 3ª Vara Criminal de Niterói.

Inicialmente, o pedido de prisão havia sido feito à 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio, na quarta-feira, após a cassação do mandato de Flordelis em votação no plenário da Câmara dos Deputados. Nesta quinta, o desembargador Celso Ferreira Filho declinou a competência, afirmando que a solicitação deveria ser protocolada junto à 3ª Vara Criminal de Niterói.



"Protocolei o pedido da prisão preventiva de Flordelis junto à 3ª Vara Criminal de Niterói na noite de hoje. Ele só estará disponível para a manifestação da juíza a partir de amanhã. Ela só foi presa junto com seus filhos porque tinha imunidade parlamentar", disse o advogado, que representa a família do pastor Anderson do Carmo:



"A prisão preventiva dela é necessária, porque desde o início ela vem turbando a instrução do processo e atrapalhando as investigações, ocultando e destruindo provas e coagindo testemunhas. Além disso, ela é a mandante do crime e líder da organização criminosa familiar que foi responsável pelo assassinato", acrescenta Maximo.



Atualmente, 10 acusados pelo crime estão presos: Marzy Teixeira da Silva, Simone dos Santos Rodrigues, André Luiz de Oliveira, o "bigode", e Carlos Ubiraci Francisco da Silva, o "neném", Rayane dos Santos Oliveira, Flávio dos Santos Rodrigues, Adriano dos Santos Rodrigues, Andrea Santos Maia e Marcos Siqueira Costa e Lucas Cezar dos Santos de Souza.