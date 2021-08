Vacinação - Divulgação

Publicado 12/08/2021 18:56

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) anunciou, nesta quinta-feira, que recebeu 390.650 doses de vacinas contra a Covid-19 do Ministério da Saúde. Do total de doses, 239.720 são de CoronaVac e 150.930, de Pfizer.

Nas redes sociais, a SES afirmou que os imunizantes estão na Coordenação Geral de Armazenagem (CGA), em Niterói, Região Metropolitana do Rio. No momento, equipes da pasta estão trabalhando na checagem da temperatura das doses e na inserção dos dados do sistema.

Equipes da Coordenação Geral de Armazenagem (CGA) da @saudegovrj, em Niterói, estavam de prontidão para receber os imunizantes, checar a temperatura e inserir os dados no sistema, para liberar as doses aos 92 municípios do estado o mais rápido possível.#sauderj @GovRJ — Secretaria de Estado de Saúde (@SaudeGovRJ) August 12, 2021

Calendário no Rio

Nesta quinta, o prefeito Eduardo Paes confirmou a retomada do calendário de vacinação no município do Rio . Com o recebimento de novas doses, o calendário esta mantido para pessoas de 24 anos na sexta, 13, e 23 anos no sábado, 14. Paes ainda fez um pedido para que o Ministério da Saúde envie novas doses ainda no final de semana. O calendário da capital estava suspenso desde quarta-feira, 11.

"Com as doses que já temos e com as que estão chegando hoje, conseguimos garantir para amanhã (sexta-feira) a vacinação das pessoas com 24 anos e para sábado as pessoas de 23 anos. Torcemos muito para que o Ministério da Saúde envie mais doses nesse fim de semana", pediu.