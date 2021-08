Profissional de saúde recebe a vacina da Pfizer - CHILE'S PRESIDENCY/AFP

Profissional de saúde recebe a vacina da PfizerCHILE'S PRESIDENCY/AFP

Publicado 12/08/2021 17:19

Rio - A estratégia de intercalar vacinas contra covid-19 adotada pelo município de Niterói, a partir desta quinta-feira, já vem sendo utilizada por outros municípios do Rio. Entre eles, a capital e Maricá, na Região dos Lagos, que já imunizam grupos específicos como gestantes e puérperas ou pacientes com reações adversas com doses intercaladas de AstraZeneca e Pfizer.

Na cidade do Rio, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) começou a aplicar as vacinas com doses de fabricantes diferentes no fim do mês de junho, quando pessoas que apresentam reações adversas graves à primeira dose da AstraZeneca e a gestantes, passaram a tomar a segunda dose da Pfizer. A medida segue orientação do Ministério da Saúde, que estipula ainda o prazo de 45 dias de intervalo entre a primeira e a segunda aplicação.

O município de Maricá, na Região dos Lagos, também faz uso da estratégia para pacientes que apresentam reações ao imunizante da AstraZeneca. Uma das indicações era para pacientes que adquiriram quadro de trombose após a aplicação desenvolvida pela Oxford e gestantes.

Ainda segundo a secretaria de saúde do município, as indicações do método de imunização precisam do consentimento do paciente e do médico. "Todas as indicações do uso de um determinado imunizante, através de laudos médicos, e são avaliados de acordo com as notas técnicas oficiais", explica o órgão.