Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que a cidade terá vacinação de primeira dose apenas para repescagem de adultos com 45 anos ou mais e grupos prioritários, nesta quinta-feira. A aplicação geral para novas faixas etárias já completa dois dias de paralisação devido a falta de doses suficientes, segundo a Prefeitura do Rio. A segunda dose segue sendo aplicada sem alteração.

De acordo com a SMS, assim que novas doses forem entregues, a vacinação para novas faixas será retomada na capital. Nesta quarta-feira, a repescagem foi para adultos com 50 anos ou mais. Já na quinta-feira, a imunização será para quem tem 45 ou mais, pessoas com deficiência, gestantes, lactantes, puérperas a partir de 18 anos.

A prefeitura assinalava para a a possível paralisação da campanha de imunização desde a última segunda-feira, quando pontuou ter doses apenas para cumprir a aplicação dos adultos com 25 anos, marcada para o dia seguinte. Naquele momento, contudo, havia uma indicação de que o Ministério da Saúde faria um novo repasse de doses na terça-feira.

O repasse aconteceu, mas o número de doses não foi suficiente para que a faixa etária de 24 anos, prevista para esta quarta-feira, fosse completamente imunizada. A situação motivou críticas direcionadas a logística do governo federal por parte do prefeito Eduardo Paes.

"Recebemos nessa manhã só 37.962 doses. Para vacinar o grupo de 24 anos, precisamos de 68 mil. Não vamos usar nosso estoque de segunda dose. Com isso, suspenderemos a vacinação da primeira dose de amanhã (quinta-feira)", lamentou Paes, no Twitter.

Sem confirmação de novas doses

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou, no início da noite desta quarta-feira, que não há a confirmação por parte do Ministério da Saúde da entrega de novas doses. O último repasse ao estado chegou nesta madrugada. Pela manhã, as prefeituras do Rio, Niterói, São Gonçalo, Maricá e Itaboraí fizeram a retirada dos imunizantes na Coordenação Geral de Armazenagem (CGA) da SES, em Niterói.

As entregas para as demais cidades serão realizadas nesta quinta-feira, por caminhões e vans escoltadas pela Polícia Militar. Ao todo, foram entregues à SES 98.270 doses de vacinas contra a covid-19: 94.770 doses de Pfizer para primeira aplicação e 3.500 de Oxford/AstraZeneca para segunda aplicação.