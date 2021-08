Hospital Municipal Lourenço Jorge - Google Maps

Publicado 11/08/2021 19:01 | Atualizado 11/08/2021 20:05

Rio - O desabamento da sacada de um estabelecimento comercial deixou quatro crianças feridas por volta das 18h05 de terça-feira (10), na Rua Gilka Machado, localizada na comunidade do Terreirão, Zona Oeste do Rio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas vítimas, ambas de 8 anos, foram socorridas para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Uma delas teve ferimentos médios e a outra ferimentos leves. Outras duas crianças, de 12 e 5 anos, foram atendidas no local e liberadas.

Equipes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionadas para verificar uma ocorrência de desabamento e chegando ao local, foi verificado que se tratava de um estabelecimento comercial que estava fechado no momento da ocorrência. A perícia foi acionada e a ocorrência foi registrada na 42ª DP (Recreio).

O desabamento aconteceu na Rua Gilka Machado, próximo ao número 58 Google Maps

O Corpo de Bombeiros não soube precisar de que altura a sacada desabou. A Defesa Civil Municipal informou que foi acionada na noite de terça-feira, após a queda da marquise. Segundo o órgão, a área onde aconteceu o desabamento e a calçada em frente foram isoladas pelos técnicos.

