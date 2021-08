Acidente deixou três vítimas fatais em Niterói - REPRODUÇÃO DE VÍDEO

Publicado 09/08/2021 09:38

Rio - Um grave acidente de trânsito deixou três pessoas mortas em Niterói, na madrugada desta segunda-feira (9). Um carro que seguia pela estrada Caminho da Figueira, na altura da Flóralia, colidiu com outros veículos, bateu em um poste e explodiu. As vítimas morreram carbonizadas.

Bombeiros do quartel de Niterói foram acionados às 2h29 para a ocorrência. Ao chegarem no local, constataram que as vítimas já estavam em óbito. Ainda não há identificação dos mortos. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Niterói.



