Publicado 07/08/2021 12:29

Paraíba - Um homem de 47 anos morreu após ser atropelado por um caminhão na área do Acesso Oeste, em João Pessoa, na Paraíba, nesta sexta-feira. Segundo a Polícia Militar, Cícero de Lima sofreu o acidente enquanto pedia ajuda depois de ser assaltado. As informações são do Portal T5.

A vítima estava em uma motocicleta no momento em que foi surpreendida por dois homens em outro veículo. De acordo com a PM, ele teve a moto levada pelos assaltantes e decidiu pedir ajuda aos motoristas que passavam pelo local. No entanto, acabou sendo atingido por um caminhão em alta velocidade.

Cícero de Lima não resistiu ao impacto e acabou morrendo. Os policiais ainda tentam identificar a placa da motocicleta roubada na tentativa de localizar os assaltantes, informou o Cabo Evaldo ao jornal.