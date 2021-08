Anvisa aprova nova apresentação da vacina CoronaVac - Internet

Publicado 07/08/2021 10:53 | Atualizado 07/08/2021 10:53

Brasília - A diretoria colegiada da Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, por unanimidade, uma nova apresentação para a vacina CoronaVac, com frasco-ampola com 1ml, contendo duas doses.



A Anvisa lembra que, atualmente, há duas apresentações aprovadas para Coronavac: frasco-ampola multidose, contendo dez doses, e frasco-ampola dose única, monodose.



A agência explicou que esse pedido do Instituto Butantan de inclusão de nova apresentação constitui uma demanda dos países importadores da vacina, por ter menor custo em comparação à apresentação monodose. A aprovação pela agência ocorreu ontem (6).



Uso incorreto será evitado

Segundo a Anvisa, a nova apresentação e a apresentação monodose são fabricadas exclusivamente pela Sinovac Life Sciences, que possui Certificado de Boas Práticas de Fabricação válido, emitido pela agência.



O Instituto Butantan terá que fornecer às secretarias estaduais de saúde e ao Programa Nacional de Imunização (PNI) todas as informações sobre a nova apresentação, incluindo o prazo de validade de 12 meses, bulas e rotulagens em português, a fim de evitar o uso incorreto.



As embalagens em inglês da nova apresentação conterão o alerta "uso emergencial" impresso no cartucho, assim como o prazo de validade de 12 meses aprovado pela Anvisa.