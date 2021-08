Estrada de Botafogo, em Costa Barros - Reprodução/Twitter

Publicado 09/08/2021 21:01

Rio - Criminosos atearam fogo em um ônibus e bloquearam a Estrada de Botafogo, em Costa Barros, na Zona Norte do Rio, na noite desta segunda-feira. Segundo a Polícia Militar, agentes do 41º BPM (Irajá) foram atacados durante patrulhamento de rotina. Não houve o registro de feridos.

Ainda de acordo com a PM, pneus foram queimados e ocasionaram a obstrução da via. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter o fogo. Militares atuam para estabilização da área e a retirada dos ônibus do local. O policiamento segue reforçado na região.

Por conta da ação, a Estrada de Botafogo, na altura da Rua Grande Otelo, segue interditada. Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Comlurb foram acionadas. Confira!