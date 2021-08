Polícia pede arquivamento das investigações sobre a morte de Tom Veiga, o intérprete do Louro José - Arquivo Pessoal

Polícia pede arquivamento das investigações sobre a morte de Tom Veiga, o intérprete do Louro JoséArquivo Pessoal

Publicado 09/08/2021 18:57

Rio - No relatório final do inquérito que investiga a morte de Neilton José Veiga Junior, o Tom Veiga, intérprete do Louro José, a 16ª DP (Barra da Tijuca), responsável pelo caso, sugeriu o encerramento do caso junto ao Ministério Público do Rio de Janeiro. O relatório apontou que não há mais ninguém para ser intimado a depor ou qualquer outro trabalho da Polícia Judiciária que possa trazer uma outra versão para as investigações.



"Após depoimentos de testemunhas, laudos periciais e demais diligências cabíveis, a 16ª DP (Barra da Tijuca) sugeriu ao Ministério Público o arquivamento do inquérito sobre a morte de Neilton José Veiga Junior. As investigações apontaram que não há elementos informativos que indiquem causa violenta, incluindo os resultados de perícia de local e de exame cadavérico", disse a Polícia Civil em nota.

Publicidade





Em um novo desdobramento do caso, Veiga ensaiava uma reconciliação com a segunda ex-exposa, Alessandra Veiga, com quem foi casado por 12 anos. Em mensagens de texto e fotos, ele relatou o episódio de agressão em que foi vítima e disse, na época, que estava se sentindo "um lixo e humilhado". Ele pediu que o acontecimento não fosse divulgado por ninguém. O ator, de 47 anos, foi encontrado morto, no dia 1 de novembro, em sua residência no Rio de Janeiro. O laudo médico apontou que ele foi vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Dias antes de morrer, o eterno intérprete do Louro José revelou a um amigo e para sua segunda ex-esposa, Alessandra Veiga, ter sido agredido na noite de 7 de setembro pela sua terceira e até então atual companheira, Cybelle Hermínio.Em um novo desdobramento do caso, Veiga ensaiava uma reconciliação com a segunda ex-exposa, Alessandra Veiga, com quem foi casado por 12 anos. Em mensagens de texto e fotos, ele relatou o episódio de agressão em que foi vítima e disse, na época, que estava se sentindo "um lixo e humilhado". Ele pediu que o acontecimento não fosse divulgado por ninguém.

Leia Mais Ex-mulher de Tom Veiga, o Louro José, diz que ele 'se sentia um caixa eletrônico'



No testamento válido até o momento, a ex-mulher Cybelle Hermínio tem direito a 50% dos bens deixados e cada um dos quatro filhos do intérprete do Louro José ficaram com 12,5%. A colunista de O DIA Fábia Oliveira publicou uma reportagem revelando que a família de Veiga tem a intenção de anular o documento e retirar os direitos de herança da Cybelle. No testamento válido até o momento, a ex-mulher Cybelle Hermínio tem direito a 50% dos bens deixados e cada um dos quatro filhos do intérprete do Louro José ficaram com 12,5%. A colunista de O DIA Fábia Oliveira publicou uma reportagem revelando que a família de Veiga tem a intenção de anular o documento e retirar os direitos de herança da Cybelle.

Publicidade

Entenda como aconteceu o episódio de agressão



A discussão com Cybelle teria acontecido na hora do almoço, motivada por uma ordem que ele deu ao filho de Cybelle, que insistia em almoçar dentro da piscina, segundo Tom. Diante da negativa do marido, Cybelle fez a vontade do filho mesmo assim, contou o ator.



Os dois teriam ficado em um clima ruim, e após uma tentativa de diálogo frustrada, ele ofereceu uma taça de vinho para Cybelle, que recusou. Em seguida, foi iniciada uma discussão e ela derrubou Tom da cadeira, agredindo o intérprete e batendo sua cabeça no chão por várias vezes enquanto xingava o ator.