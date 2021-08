Vacinação de Jovens de 26 anos no Rio, Centro Municipal de Saude Manoel Jose Ferreira no Catete nesta segunda (09). - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 09/08/2021 18:02 | Atualizado 09/08/2021 18:11

Rio - O secretário municipal de saúde do Rio, Daniel Soranz, alertou nesta segunda-feira que o estoque de vacinas contra vocid-19 da cidade só dura até terça-feira, mas nova remessa está prevista para o mesmo dia. Se confirmada, a entrega do Ministério da Saúde — segunda em dois dias — deve garantir o cronograma previsto nas próximas faixas etárias para primeira dose. Condição do estoque não afeta quem precisa da segunda dose.

"A gente recebeu 227 mil doses, uma parte delas já reservada para a aplicação de segunda doses. (...) O que a gente tem de doses para a aplicação de primeira dose é até amanhã no final do dia. Para a segunda dose está garantido para a semana toda. Mas o ministério da Saúde já informou que amanhã mesmo estará enviando o restante das doses que tem com eles para distribuir com os estados", explicou o médico.

Ainda segundo Soranz, a remessa faz parte de um montante de mais de 13 milhões de doses entregues ao MS, que precisam ser distribuídos pelo órgão aos estados. Nas últimas remessas, o governo federal repassou pouco mais de 4 milhões, ficando ainda com cerca de 9 milhões. O total inclui 2 milhões de imunizantes Coronavac, do Instituto Butantan, e o restante de Pfizer.



"Os produtores, tanto a Fiocruz, quanto o Butantan e Pfizer estão entregando conforme os contratos, mas o que precisamos acelerar é a distribuição. As produções eles estão recebendo nas datas programadas. Inclusive o Butantan tem entregue até de forma antecipada ao calendário", pontuou o secretário.

Nesta segunda-feira, a cidade do Rio vacinou pessoas com 26 anos e quem precisava receber a segunda dose. Houve relatos ao longo do dia de filas longas e até de falta de doses em alguns polos de imunização. Já nesta terça-feira, a imunização será para quem tem 25 anos, sendo mulheres preferencialmente pela manhã e homens à tarde. Caso as doses esperadas pela cidade cheguem quarta-feira será a vez dos cariocas com 24 anos.

Soranz espera que as entregas sejam aceleradas. Segundo ele, a última remessa de Coronavac recebida no domingo aguardava para ser distribuída pelos governo federal desde quarta-feira. "A gente espera que isso se regularize e que eles entreguem as doses de 12 a 24 horas".

Em nota, o Ministério da Saúde não confirmou a entrega da nova remessa para esta terça-feira, mas disse que na última distribuição, ainda no sábado, mais de 416 mil doses foram destinadas ao estado do Rio de Janeiro. O órgão disse ainda que só na semana passada foram entregues 994,4 mil doses ao estado.

"O Ministério da Saúde informa que haverá uma compensação gradual dos quantitativos de vacinas enviados de modo complementar, de maneira que todos os estados deverão finalizar o processo de imunização sem que haja benefícios ou prejuízos a suas respectivas populações", concluiu em comunicado.