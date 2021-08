Gerente aproveitava saída de chefe da comunidade na Baixada Fluminense para visitar amante em Manguinhos, na Zona Norte do Rio - Divulgação

Gerente aproveitava saída de chefe da comunidade na Baixada Fluminense para visitar amante em Manguinhos, na Zona Norte do RioDivulgação

Publicado 09/08/2021 19:40

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta segunda-feira, o gerente do tráfico de drogas na comunidade do Castelar, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. O suspeito Bruno da Silva Faustino, de 36 anos, conhecido como Nego Di, seria braço-direito do chefe do crime na região, José Carlos dos Prazeres Silva, o Piranha do Castelar.

O gerente foi preso quando visitava uma de suas amantes, na localidade conhecida como São Pedro, em Manguinhos, na Zona Norte do Rio. Segundo agentes da Delegacias de Combate as Drogas (DCOD), o criminoso não reagiu a prisão.



"Nego Di é homem de confiança do Piranha. Nós já sabíamos que, quando seu chefe se deslocava do Complexo da Penha para a comunidade do Mandela, ele aproveitava para visitar uma de suas amantes nessa localidade onde ele foi preso. Esperamos o momento certo para realizar a ação, com objetivo de reduzir ao máximo as chances de danos colaterais, o que foi feito com êxito na data de hoje", explicou o delegado, Marcus Amin, titular da DCOD.



O criminoso estava foragido desde 2018. Após a prisão, Bruno foi levado para a Cidade da Polícia, em Benfica, onde foi registrada a ocorrência e, em seguida, encaminhado para a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) para ficar à disposição da Justiça.