Homem tentava subir na plataforma da estação, quando foi atingido pelo trem que chegavaDivugação / Agetransp

Publicado 09/08/2021 18:42 | Atualizado 09/08/2021 18:48

Rio - Um homem não identificado, de aproximadamente 40 anos, morreu na tarde desta segunda-feira (9), após ser atropelado por um trem, na estação de Santíssimo, na Zona Oeste do Rio. De acordo com a SuperVia, por volta das 15h50, ele acessou a linha férrea de forma irregular, para não pagar a passagem.



Ainda segundo a concessionária, o homem tentava subir na plataforma da estação, quando foi atingido pelo trem que chegava. A SuperVia acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas ele morreu no local. A empresa também aguardava a chegada das autoridades policiais.



Por conta do acesso indevido, os trens especiais com destino à estação Campo Grande terão a viagem encerrada na estação Bangu. A circulação no trecho Central do Brasil e Santa Cruz segue normalmente. Os passageiros também estão sendo informados através do sistema de áudio dos trens e estações.



"A concessionária reforça que é proibido transitar na via férrea, área exclusiva para a circulação de trens. O desrespeito a essa e a outras normas de segurança pode causar acidentes fatais e prejudicar a operação ferroviária, da qual dependem milhares de passageiros do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense. É importante ressaltar que, depois de acionado o freio de emergência, o trem ainda pode percorrer até 300 metros e que uma frenagem brusca pode colocar os clientes e o maquinista em risco", explicou a SuperVia.

Também nesta segunda-feira, um corpo foi encontrado na linha férrea da estação São Francisco Xavier, na Zona Norte da cidade. "As autoridades policiais posteriormente vão concluir o que de fato houve", informou a Supervia.

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários, Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro (Agetransp) informou, pelas redes sociais, que constatou irregularidades nos ramais Deodoro e Santa Cruz, por conta de acessos indevidos nas estações São Francisco Xavier e Santíssimo. "A agência está acompanhando a ocorrência", afirmou.





