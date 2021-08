Aulas da rede municipal seguem de forma presencial - Reprodução

Publicado 09/08/2021 17:51

Rio - Apesar da alta nos números de casos da covid-19 no município , a Prefeitura do Rio informou que mantém as aulas presenciais na rede municipal. Procurada pelo, a Secretaria Municipal de Educação (SME) informou que segue as determinações sanitárias da Secretaria Municipal de Saúde e do Comitê de Enfrentamento à Covid-19.

"As aulas presenciais estão mantidas nas escolas municipais da capital. A rede municipal de Educação do Rio possui um rigoroso protocolo sanitário, validado pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19, que é aplicado em todas as unidades escolares", disse a SME em nota.



Os casos confirmados de contaminação por covid-19 no município do Rio de Janeiro tiveram aumentos consecutivos nos últimos 31 dias, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). No dia 8 de julho, a cidade registrou uma média móvel de 634 casos, enquanto nas últimas 24h o mesmo índice subiu para 1.593 pacientes infectados; ou 151% acima. O número de mortes se manteve estável, pulando de 44 a 46 óbitos em média no período.

Estado do Rio suspende aulas presenciais

Na sexta-feira (6), o Governo do Rio suspendeu as aulas presenciais da rede estadual de ensino para a capital e outros 35 municípios devido ao aumento do número de casos de contaminação de covid-19 nos últimos dias. A decisão fica válida no período de 9 a 13 de agosto.

As unidades permanecerão com ensino exclusivamente remoto e funcionarão apenas para atividades administrativas, como a retirada de material pedagógico e do kit alimentação, além de entrega de documentos e matrícula de alunos.

O Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro (SEPE/RJ) se pronunciou sobre a decisão e fez fortes críticas à postura da Prefeitura do Rio em planejar a reabertura de 100% das unidades escolares.