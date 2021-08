Nego do Borel,em foto antiga, com Roseli Viana - Reprodução instagram

Publicado 09/08/2021 17:06



Rio - A Justiça do Rio aceitou a denúncia do Ministério Público contra a mãe de Nego do Borel, Roseli Viana Pereira, por maus-tratos e lesão corporal contra a enteada, de 8 anos de idade . Na decisão, o juiz Marco Jose Mattos Couto, da 1ª Vara Criminal de Jacarepaguá, também denunciou o pai da criança, Alex Gomes, pelo mesmo crime.

De acordo com investigações da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV), Roseli teria batido na criança em pelo menos três ocasiões, com "chineladas, arranhões e tapas", além de jogar xampu nos olhos da menina, na hora do banho, de maneira proposital. Laudo do IML (Instituto Médico Legal) apontou duas lesões no corpo da garotinha.



Em depoimento, feito por um policial com capacitação para oitivas de menores, a criança disse que Roseli esfregou uma quantidade de xampu em seus olhos para arder, como forma de castigá-la. O motivo: a menina usou o xampu da madrasta, por engano. Além disso, foi agredida com tapas e chineladas.



A criança ficava com Roseli, na ausência do pai, Gomes, que tinha a guarda compartilhada com a mãe. Os pais biológicos revezavam a presença da filha quinzenalmente.



A menina, ao retornar para casa após uma agressão, contou à mãe sobre o ocorrido, que foi avisar a Gomes sobre Roseli. Segundo a investigação, após saber que a filha relatara as agressões, em vez de afastar a madrasta da criança, ele a castigou, mandando revezar posições. "Me colocou de pé, de joelhos", disse a menina, espontaneamente, a um policial. Além disso, o pai também bateu nela com chinelos.