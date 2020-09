Músico condenado a 13 anos de prisão por estuprar enteada é preso em Maricá

Galeria de Fotos Músico foragido da Justiça é preso por estuprar enteada em Maricá Reprodução Músico foragido da Justiça é preso por estuprar enteada em Maricá Reprodução Rio - Um homem foi preso, na manhã desta quarta-feira, pelo crime de estupro de vulnerável, em Itaipuaçú, em Maricá. José Marcos da Silva, conhecido como Jagun, de 55 anos foi encontrado após investigação da Polícia Civil e preso enquanto dormia em uma casa do bairro.

Policiais da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) realizaram a prisão de José Marcos por abusar sexualmente de sua enteada, na época, com 11 anos de idade, quando a família morava no bairro de Inoã, também em Maricá. As investigações revelaram que ele praticava os abusos quando a a mãe saia para trabalhar e a criança ficava sob a sua guarda.

José era foragido da Justiça, com o mandado de prisão pelo crime de estupro de vulnerável expedido pela 1ª Vara Criminal de Niterói, com base em investigações conduzidas pela Delegacia de Atendimento a Mulher de Niterói, em 1995. Segundo a especializada, ele foi julgado e condenado a uma pena de 13 anos e 6 meses de prisão em regime fechado.

José Marcos será encaminhado ao sistema penitenciário onde cumprirá da pena imposta pela justiça.