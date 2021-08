Programação do evento conta com palestras online gratuitas sobre temas em destaque no mercado atual - Divulgação

Programação do evento conta com palestras online gratuitas sobre temas em destaque no mercado atualDivulgação

Publicado 09/08/2021 16:54

Rio - A Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro (Setur-RJ) e a TurisRio apresentarão, de 10 a 12 de agosto, o Rio de Janeiro na WTM Latin America 2021. O evento, que este ano será realizado em formato virtual por conta da pandemia, tem como objetivo apresentar as últimas tendências de mercado e os novos produtos, aproximar os destinos aos potenciais vendedores de viagens e facilitar a troca de experiências.

Para Gustavo Tutuca, secretário de Estado de Turismo do Rio de Janeiro, a WTM é uma oportunidade imperdível para gerar novas e importantes relações comerciais no mercado internacional.

Publicidade

"Em 2019, última edição do evento, 600 expositores de 50 países estiveram presentes. Isso mostra a importância do Estado em participar da WTM para promover os seus 92 destinos, especialmente nos países na América latina que, tradicionalmente, são grandes emissores de turistas para o Rio de Janeiro".

A programação do evento conta com palestras online gratuitas sobre temas em destaque no mercado atual, como, por exemplo, Mulheres no turismo e Tendências Pós Covid. Além disso, a feira é uma oportunidade de fortalecer o networking, ampliar conhecimento e conhecer as inovações do setor. A Setur-RJ e a TurisRio farão uma capacitação dedicada aos Hosted Buyers presentes no evento. Este material será gravado e estará à disposição especificamente desses profissionais.

Publicidade

Sergio Ricardo de Almeida, presidente da TurisRio, destaca que a proposta é apresentar ao público, aos agentes e aos operadores de viagens, o enorme potencial turístico das cidades do interior do Estado.

"O Estado tem um enorme potencial para o turismo de natureza, a tendência mundial. É isso que vamos fortalecer nas capacitações: mostrar que existe muito a ser explorado no interior. Temos uma enorme gama de atividades, diversidade geográfica e climática, tudo muito próximo à cidade do Rio".

Publicidade

A WTM Latin America 2021 contará com a participação de representantes de todas as áreas de indústria do turismo como, por exemplo, agências de turismo, hotéis e companhias aéreas. O evento contará com funcionalidade e ferramentas com foco na geração de negócios. Para isso, a plataforma permitirá o agendamento de reuniões virtuais com duração de 30 minutos.