Viaturas da PM na entrada de Teresópolis, no SoberboDivulgação/ 30BPM

Publicado 30/07/2021 18:36

O inverno é um período em que muitas pessoas visitam as cidades da Região Serrana do Rio de Janeiro para curtir o friozinho. Com a chegada de uma frente fria esta semana, que provocou uma acentuada queda na temperatura, Teresópolis é um desses destinos. Pensando nisso, o 30º Batalhão de Polícia Militar (BPM) montou uma operação na entrada da cidade, no Soberbo, nesta sexta-feira (30/07).

As viaturas do 30º BPM foram posicionadas na entrada da cidade, como forma de garantir a segurança das pessoas que estão acessando Teresópolis para passar o final de semana. A operação “Turismo Seguro” segue até o final do dia, não havendo ainda dados sobre abordagens.