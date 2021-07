Colocação dos selos de aferição obrigatória nos táxis de Teresópolis - Bruno Nepomuceno

Colocação dos selos de aferição obrigatória nos táxis de TeresópolisBruno Nepomuceno

Publicado 30/07/2021 17:35

A Equipe da Divisão de Trânsito e Concessões da Secretaria de Segurança Pública de Teresópolis acompanhou, nesta quinta-feira (29/07), a colocação dos selos de aferição obrigatória nos táxis do município com a verificação em dia. O trabalho foi realizado pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro (IPEM-RJ) e aconteceu na Praça Higino da Silveira, no Alto.

Enquanto os profissionais do IPEM-RJ faziam o procedimento, profissionais da Divisão de Trânsito e Concessões verificavam se o alvará dos taxistas estava em dia.

Publicidade

“Esta é uma medida de rotina, pois esse é um documento essencial para a circulação legalizada dos táxis, e se faz necessária para garantir o transporte seguro e de qualidade dos seus usuários”, explicou Marcos Antonio da Luz, secretário municipal de Segurança Pública, lembrando que a Prefeitura é responsável pela fiscalização do serviço e pela concessão dos pontos de táxi no município.