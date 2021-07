Operação Presença Social em Teresópolis - Divulgação

Publicado 29/07/2021 18:20

campanha de arrecadação de agasalhos e cobertores, que são destinados para as pessoas em situação de vulnerabilidade. A Prefeitura de Teresópolis intensificou as ações da Operação Presença Social, que tem como objetivo promover o acolhimento de pessoas em situação de rua nesses dias de frio intenso, devido à frente fria que está sobre o Estado do Rio de Janeiro. Além da ação do poder público, a população também pode colaborar com doações para ae cobertores, que são destinados para as pessoas em situação de vulnerabilidade.

“Apelamos à solidariedade da população, porque a demanda é bem maior do que a quantidade doada. A campanha foi lançada em abril, mas recebemos poucas doações. Pedimos que a sociedade abrace essa causa e nos ajude a combater o frio de quem não tem um casaco ou um cobertor para se proteger”, pede o secretário de Assistência Social, Valdeck Amaral.

O público-alvo da campanha de arrecadação de cobertores e agasalhos são as famílias em vulnerabilidade social cadastradas nos CRAS (Centros de Referência de Assistência Social) e a população em situação de rua atendida no CREAS (Centro Especializado de Referência de Assistência Social) do município.

As doações podem ser entregues nos CRAS e no CREAS, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Podem aderir à campanha toda instituição pública ou privada que deseja participar, assim como a população em geral. A Secretaria enviou cobertores e colchões para diversas entidades de acolhimento.



Confira os postos de entrega de donativos:



De segunda a sexta, das 8h às 17h:

- CRAS Alto: Rua Nilza Chiapeta Fadigas, 190, Várzea.

Telefone (21) 3641-3019

- CRAS Barroso: Rua Par, 170, Barroso.

Telefone (21) 3642-1055

- CRAS Fischer: Rua Pedro Eleutério de Oliveira, 213, Fischer.

Telefone (21) 3641-9490

- CRAS Meudon: Rua Caramuru, 108, Meudon.

Telefone (21) 3641-1437

- CRAS São Pedro: Rua Fileuterpe, 845, São Pedro.

Telefone (21) 2742-3080

- CRAS Volante Parque Ermitage: Estrada Rio-Bahia, km 80, Conj. Habitacional Parque Ermitage.

- CRAS Volante Bonsucesso/E.M. Francisco Mª Dállia: Est. Teresópolis-Friburgo, km 28.

- CREAS: Rua Carmela Dutra, 812, Agriões.

Telefone (21) 2742-8722