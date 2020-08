Chuva provoca deslizamento de terra em Teresópolis

Um deslizamento de terra na Rua Geneci Vitorino dos Santos, no bairro Rosário, em Teresópolis, na manhã deste sábado (22/08), deixou a via interditada e danificou um veículo, que estava estacionado próximo ao local. Segundo a Defesa Civil, o deslocamento de terra, devido ao solo molhado pela chuva que chegou junto com a frente fria no município neste final de semana, descalçou uma lixeira construída no local.



No trecho em que ocorreu o deslizamento havia uma lixeira de concreto, cujo peso colaborou para que o solo cedesse. O material acabou soterrando um carro, que estava parado, mas ninguém ficou ferido.



As equipes da Defesa Civil estiveram no local para avaliar a situação. Máquinas foram usadas para remoção da terra, lixo e entulho e a via foi liberada ainda na tarde deste sábado.



Também neste sábado, a Defesa Civil atendeu a outros dois deslizamentos de terra, interditou um trecho em que um muro está em risco de queda e interditou parte da Rua São Pedro, no bairro São Pedro, onde uma tubulação da Cedae rompeu e abriu um burado na via.



Segundo a Prefeitura, parte do calçamento foi danificado com o rompimento da tubulação e, por isso, o local encontra-se interditado. A concessionária de água e esgoto que atende ao município já realizou o reparo da tubulação e irá providenciar a reposição do calçamento.



Ainda de acordo com a Defesa Civil, por conta das condições climáticas, o município está em estágio de atenção.