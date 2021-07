Vacinação contra a Covid-19 em Teresópolis - Divulgação

Publicado 27/07/2021 19:09

A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria de Saúde, suspendeu temporariamente o calendário de imunização contra a Covid-19, após aplicar a primeira dose no público masculino e feminino de 38 anos, sem comorbidade. A vacinação por faixa etária será retomada assim que o município receber novas doses, enviadas pelo Ministério da Saúde, através do Governo do Estado.



Desta forma, nesta quarta-feira (28/07) acontecerá a aplicação da segunda dose para pessoas com vencimento até esta data e períodos anteriores. O atendimento ocorre no sistema drive-thru (dentro do carro), na cidade e interior. Pessoas a pé também serão imunizadas.



Das 9h às 15h, a vacinação acontece nos seguintes pontos: na Secretaria Municipal de Saúde (Rua Júlio Rosa, 366, Tijuca); em Pessegueiros (em frente ao Posto de Saúde); e em Bonsucesso (em frente à Unidade Básica de Saúde).



Para o atendimento ser realizado é necessário apresentar o comprovante da vacinação da primeira dose em Teresópolis e documento oficial com foto.