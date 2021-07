A Secretaria de Turismo de Teresópolis, após sugestões dos usuários e sempre em busca de melhorar o seu atendimento e a organização da atividade turística, alterou o processo de autorização de ingressos de veículos turísticos em Teresópolis. A partir desta terça-feira (27/07), os operadores de veículos turísticos, empresas de viagens e guias de turismo, entre outros, que possuam CADASTUR (Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos), do Ministério do Turismo, farão uma autodeclaração.

O documento pode ser preenchido através da plataforma gratuita Sympla ou pelo site da Secretaria de Turismo , que possui o link de encaminhamento para o formulário de autorização.“O objetivo é facilitar o procedimento, manter a fiscalização, obter dados estatísticos e fomentar os profissionais e as empresas com CADASTUR, uma exigência da Lei Geral do Turismo”, explica Maurício Weichert, secretário municipal de Turismo, informando que quem solicitou autorização no sistema anterior permanece autorizado, ou seja, não precisará acessar o novo sistema.A iniciativa está inserida no eixo “Vem pra Terê”, do programa municipal “Pra Cima Terê”, e cujo objetivo é promover o destino Teresópolis, atrair eventos e aquecer a atividade turística no município, gerando emprego e renda. Sempre de forma responsável e gradual, seguindo os protocolos sanitários para evitar a disseminação do coronavírus.