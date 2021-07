UPA foi escolhida por critério de relevância na prestação de serviço para toda a sociedade - Divulgação

UPA foi escolhida por critério de relevância na prestação de serviço para toda a sociedadeDivulgação

Publicado 24/07/2021 17:46

A Unidade de Pronto Atendimento 24h de Teresópolis recebeu uma doação de 16 cadeiras de rodas para auxiliar nos cuidados de pacientes da unidade, nesta sexta-feira (23/07). Os equipamentos foram adquiridos através de campanha da iniciativa privada. A ação começou em dezembro de 2020, quando a empresa Só Tintas, de Teresópolis, e a fabricante Pincéis Atlas, de Esteio (RS), arrecadaram as cadeiras.

Para cada 1.000 pincéis vendidos, uma cadeira de rodas seria comprada e doada à uma instituição da cidade. Sob o critério de relevância na prestação de serviço para toda a sociedade teresopolitana, foi escolhida a UPA 24h (Rua Tenente Luiz Meirelles, s/n, São Pedro).

Publicidade

A entrega das cadeiras ocorreu com a presença dos representantes das duas empresas, que entregaram os equipamentos para o diretor da UPA, Demétrio Simão Arbex, e a subsecretária de Atenção à Saúde, Patrícia Aragão. Ela agradeceu a iniciativa: “O estímulo de ações solidárias como essa precisa ser elogiado e seguido. Nós agradecemos a doação, que será usufruída pela unidade nas ações de prestação de serviço aos pacientes”.



A doação foi viabilizada por meio do Decreto Municipal “Doação do Bem” (4.997/2018), que incentiva a doação de bens e serviços, fortalecendo a parceria entre o Poder Público e a iniciativa privada.