Asilo e Sopão foram as primeiras instituições assistenciais a receberem a doação - Divulgação

Publicado 23/07/2021 17:06

O Asilo São Vicente de Paulo, no bairro de São Pedro, e a Associação Beneficente Sopão, no Bom Retiro, foram as primeiras instituições assistenciais a receberem a doação de hortaliças e de ovos produzidos no Horto Municipal Carlos Guinle. A entrega foi feita nesta quinta-feira (22/07), pela Guarda Civil Municipal, vinculada à Secretaria de Segurança Pública, responsável pelo Projeto PAIS – Produção Agroecológica Integrada e Sustentável.



Realizado em parceria com o Sebrae, o projeto é baseado no sistema mandala, em que uma horta circular aproveita de maneira eficiente a área produtiva. Nesse sistema, a diversidade de espécies leva à redução do ataque de pragas e elimina a utilização de fitossanitários, e também permite a produção de ovos. A proposta alia a produção de alimentos de qualidade e a preservação do meio ambiente.



“O projeto está na fase inicial e a produção é pequena, mas já deu para atender a proposta do prefeito Vinicius Claussen de beneficiar instituições assistenciais da cidade”, relata Marcos Antonio da Luz, secretário municipal de Segurança Pública.



Totalmente revitalizado pela Prefeitura e reinaugurado no dia 3 de julho, o Horto Municipal ganhou vários atrativos, como área para piquenique, parque para cães, horta, jardins, área de compostagem e estufas para o cultivo de espécies de plantas nativas para o replantio nas praças e espaço públicos da cidade. O espaço sedia o canil da 1º Companhia de Operações com Cães da Guarda Civil Municipal (GCM) e em breve será também a sede da COPBEA (Coordenadoria de Proteção e Bem-estar Animal).



Localizado na Avenida Tobias Barreto, 21, no bairro Quarenta Casas, o Horto Municipal Carlos Guinle fica aberto para visitação de terça-feira a domingo e feriados, das 8h às 16h, com entrada franca, sempre seguindo as normas sanitárias por conta da pandemia.