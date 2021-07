110ª DP de Teresópolis - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 21/07/2021 08:49

A Coordenadoria de Proteção e Bem-estar Animal (COPBEA) de Teresópolis, vinculada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, registrou ocorrência e a 110ª DP está investigando a morte de dois animais domésticos. A medida foi tomada após a COPBEA receber denúncia de que os corpos de um gato e de uma cadela comunitária haviam sido encontrados totalmente mutilados.

O corpo do gato foi descoberto no dia 30 de junho perto de uma trilha no bairro Jardim Serrano, na mesma área em que o corpo da cadela foi encontrado, no dia 9 de julho. Identificada como Branquinha, a cadela era cuidada por moradores do bairro Agriões e estava desaparecida há mais de um mês.

“Estamos acompanhando a investigação da Polícia Civil, pois tudo indica que os crimes foram praticados pela mesma pessoa. Pedimos que os moradores fiquem atentos e denunciem caso percebam alguma situação suspeita na região. Maltratar animais é crime e deve ser punido, ainda mais os praticados com requintes de crueldade”, explica Jackson Muci, coordenador da COPBEA.

De acordo com a delegada de polícia Carolina Marins, da 110ª DP, a denúncia tem sigilo garantido. “Contamos com a colaboração da sociedade para identificarmos o suspeito dessa monstruosidade com os animais. Qualquer informação relevante do suspeito ou suspeita pode ser comunicada pelo Whatsapp da 110ª DP e o sigilo é garantido”.

Os telefones da 110ª DP para o recebimento de denúncias de maus-tratos e abandono de animais são (21) 2642-9252 e (21) 98596-7436. As denúncias também podem ser feitas pelo telefone da Ouvidoria Geral da Prefeitura, (21) 2742-8761, ou pelo aplicativo e-Ouve. Todas serão encaminhadas à Coordenadoria de Proteção e Bem-estar Animal.