Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis é a maior unidade de conservação de proteção integral criada por um município Divulgação PMT

Integrando as comemorações pelos 130 anos de emancipação de Teresópolis, a Secretaria de Meio Ambiente promoveu, no último domingo (18/07), no Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis (sede Santa Rita), ‘Um Dia no Parque’. Abertura da trilha do Tangará, ponte suspensa e de exposições sobre o combate a incêndios florestais e biodiversidade; atividades de Educação Ambiental; e palestras com os temas preservação do meio ambiente e a onça-parda estiveram na programação.“A trilha do Tangará tem cerca de 1100 metros de extensão, com uma paisagem muito bonita para ser admirada durante a caminhada. Também instalamos uma ponte suspensa com 22 metros de comprimento, com vista para a Pedra de Santa Rita e Caxambu e seu caminho em processo de reflorestamento com palmito juçara, resultando em um grande corredor da espécie de grande importância para a fauna da Mata Atlântica. A nova trilha é um excelente passeio para toda a família e para a observação de aves”, enfatizou o secretário de Meio Ambiente, Flavio Castro.As exposições ‘Brigadistas: Conhecendo o trabalho de combate a incêndios florestais’ e ‘Biodiversidade: O trabalho do setor contado através de imagens’ podem ser visitadas até o próximo dia 29 de agosto, de terça a domingo, das 8h às 17h. A sede Santa Rita do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis fica na Estrada Rincão do Vovô, 9000.As palestras ‘Biodiversidade em movimento, Pequenas atitudes, grandes resultados’ e ‘Onça-parda, Entre dois Mundos’ foram ministradas pelos biólogos Ricardo Mello e Vinícius Dias e pelos veterinários Alfredo Pinheiro e Heliza Palma.Criado em 6 de julho de 2009, com uma área de 4.397 hectares, o Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis é a maior unidade de conservação de proteção integral, criada por um município, do Estado do Rio de Janeiro. Abrange parcialmente alguns bairros e localidades, tais como: Campo Grande, Caleme, Posse, Salaco e Granja Florestal – na cidade, Santa Rita e Ponte Nova – no interior. Faz limite com Petrópolis e São José do Vale do Rio Preto.Possui em seu território uma imponente cadeia de montanhas, onde se destacam afloramentos rochosos como as pedras da Tartaruga, do Camelo e de Santana. A unidade de conservação também protege nascentes e importantes remanescentes florestais que abrigam significativas espécies da fauna e flora do bioma da Mata Atlântica na região.Atualmente a infraestrutura e os equipamentos necessários para a realização das atividades de visitação no parque estão concentradas em duas áreas: o Núcleo Pedra da Tartaruga e o Núcleo Santa Rita. Entre as atividades que podem ser realizadas estão caminhada, escalada, rapel, acampamento, lazer ao ar livre e observação de aves.