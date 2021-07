Capacitação visa melhorar a qualidade da assistência para o paciente - Arquivo/ Divulgação

Capacitação visa melhorar a qualidade da assistência para o pacienteArquivo/ Divulgação

Publicado 20/07/2021 19:00

Nos sábados 24 e 31 de julho, a Secretaria de Saúde de Teresópolis irá oferecer um curso de capacitação para equipes de atendimento de emergência da APS (Atenção Primária à Saúde). Profissionais das 22 unidades de saúde serão divididos em cada dia e as aulas acontecerão na sede da Associação Médica de Teresópolis, que fica na Rua Wilhelm Cristian Kleme, 680, no bairro Ermitage.

O objetivo do treinamento será atualizar as ações de BLS (da sigla em inglês para Suporte Básico de Vida), que trata dos primeiros atendimentos de emergência para a rede. Poderão participar médicos e enfermeiros de cada unidade. “Além de capacitar e exercitar o protagonismo das 26 equipes, o principal objetivo do curso é chamar a atenção para a necessidade de os profissionais aprenderem a salvar vidas”, diz o Secretário de Saúde, Antônio Henrique Vasconcellos.

Publicidade

“A perspectiva é que esse curso cumpra o seu papel na qualificação dos profissionais de saúde, com vista na consolidação da estratégia de saúde da família e no desenvolvimento do Sistema Único de Saúde universal e com elevado grau de qualidade e equidade” avalia o médico Wagner Oliveira, do Núcleo Ampliado de Saúde da Família. De 9h às 15h, as aulas serão ministradas por ele junto ao médico Marcelo Passos e o enfermeiro Patrick Barizão (ambos do Serviço de Atenção Básica Domiciliar).

De acordo com dados fornecidos pela organização do Dia Nacional da Reanimação Cardiopulmonar, cerca de 90% das vítimas de parada cardíaca morrem antes de chegar ao hospital. “A capacitação visa melhorar a qualidade da assistência para o paciente, sendo para os profissionais da saúde uma alternativa de aprendizado”, comenta o enfermeiro Patrick Barizão.