Começou nesta segunda-feira (19/07), a entrega dos cartões do programa de auxílio emergencial de renda mínima Supera-RJ, do Governo do Estado, para os trabalhadores que perderam seus empregos a partir de março de 2020, com a última renda até R$ 1.501. Pelo programa estadual, para ser atendido o trabalhador não pode estar recebendo nenhum tipo de benefício, incluindo o seguro-desemprego.Quem tem direito ao auxílio recebe mensagem do Governo do Estado para a retirada do cartão. O valor é de, no mínimo, R$ 200, com adicional de R$ 50 por filho menor de idade, limitado a 2 filhos, podendo chegar no valor máximo de R$ 300. A verificação de quem tem direito ao benefício é feita pelo Governo do Estado, cabendo à Prefeitura apenas a entrega do cartão.A entrega é feita por equipes das secretarias municipais de Desenvolvimento Social e de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, no 1º piso da Prefeitura (Avenida Feliciano Sodré, 675, na Várzea). Basta se apresentar na data marcada com RG e CPF.Pessoas inscritas no CadÚnico em situação de pobreza extrema (renda até R$ 89) e de pobreza (renda igual ou inferior a R$ 178), que não recebem o Bolsa Família, inscritas no Supera-RJ e que ainda não pegaram o seu cartão ainda podem buscá-lo. O atendimento acontece nos mesmos dias e hora, diante da apresentação de RG e CPF.Para saber quem tem direito a ser beneficiado pelo programa estadual ‘SuperaRJ’ e se cadastrar basta acessar o site ou o Portal do Trabalhador de Teresópolis. Mais informações podem ser obtidas também pelo telefone 0800 071 7474.