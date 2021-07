Cestas são compostas por itens como arroz, feijão, macarrão, salsicha, molho de tomates, farinha de mandioca, fubá de milho, óleo, açúcar, café, biscoitos, entre outros - Divulgação

Publicado 20/07/2021 19:35

O Mesa Brasil Sesc RJ, programa de segurança alimentar e nutricional do Sesc RJ, voltou à estrada nesta terça-feira (20/07). Desta vez, a meta é entregar 5 mil cestas básicas (75 toneladas de alimentos) em 22 municípios. A estimativa é que os donativos atendam a mais de 17 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social.



Nesta quarta-feira (21/07), é a vez de Teresópolis, que receberá 3 toneladas em cestas básicas, numa ação que conta com o apoio do Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio). Nos meses de abril, maio e junho, o Programa Mesa Brasil percorreu o Estado do Rio de Janeiro e distribuiu 60 toneladas de hortifrutigranjeiros.

As cestas são compostas por itens como arroz, feijão, macarrão, salsicha, molho de tomates, farinha de mandioca, fubá de milho, óleo, açúcar, café, biscoitos, entre outros. Os alimentos são arrecadados junto a empresas parceiras do programa, que atua como uma ponte entre quem pode doar e quem precisa receber.

A distribuição nos municípios será feita a entidades socioassistenciais, como creches, abrigos e asilos, com o apoio dos sindicatos varejistas locais.



Rio de Mãos Dadas

A ação integra a campanha Rio de Mãos Dadas, conjunto de iniciativas do Sistema Fecomércio RJ (Sesc RJ e Senac RJ) que visam envolver as pessoas em um clima de positividade e esperança em 2021. Além da doação de alimentos, a campanha engloba uma série de ações, com participação dos setores público e privado, para incentivar a retomada da confiança dos fluminenses frente à pandemia da Covid-19.