Delino Tomé retornou para Teresópolis nesta segunda-feira Divulgação

Publicado 21/07/2021 17:06

Depois de percorrer a distância de 309 quilômetros entre Teresópolis e Aparecida do Norte, em São Paulo, o ultramaratonista Delino Tomé foi recebido na última segunda-feira (19/07) com homenagens. O atleta iniciou a corrida na última quinta-feira (15/07) com objetivo de concluir o percurso em um intervalo de 3 a 5 dias.

Delino concluiu mais essa ultramaratona por uma causa solidária, a de arrecadar alimentos para serem destinados às famílias de Teresópolis em situação de vulnerabilidade social, especialmente neste momento de pandemia, que tem afetado ainda mais a renda e deixando muitos sem ter o que comer.

Mineiro de nascimento e teresopolitano de coração, o atleta de 67 anos, baixa estatura e biotipo franzino, é movido por desafios. Todos os anos, Delino realiza iniciativas semelhantes a essa com o intuito de arrecadar ajuda financeira e alimentos para serem doados a pessoas necessitadas.

Delino Tomé percorreu mais de 300 quilômetros Divulgação Detentor de uma quilometragem incrível e admirável, chegando a ir para a Europa por duas oportunidades para competir, Delino enfileirou provas, pódios e medalhas: Campeão da Ultramaratona Thermas Hondo Argentina 2019, Ultramaratona do Paraná 2019 (ambas provas de 48hrs), da Ultramaratona Brasil de Caieiras 2020 (em São José dos Pinhais), entre outras.

No seu retorno a Teresópolis, Delino Tomé foi recebido pelo Secretário de Governo, Gilson Barbosa, que representou o prefeito Vinícius Claussen, na homenagem prestada ao atleta na sede da Prefeitura.

A quantidade de alimentos e recursos em dinheiro arrecadados ainda não foi divulgada pela Prefeitura, mas a meta do corredor era de chegar a três toneladas.