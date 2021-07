Equipamentos foram entregues em junho para serem instalados nas unidades - Divulgação

Equipamentos foram entregues em junho para serem instalados nas unidadesDivulgação

Publicado 22/07/2021 14:53

A Prefeitura de Teresópolis realizou a instalação de um gerador de energia na Unidade de Saúde Dr.Eitel Abdallah, em São Pedro, nesta quinta-feira (21/07). O trabalho faz parte de um investimento da gestão municipal com objetivo de garantir o fornecimento contínuo de energia elétrica nas unidades de saúde. Os equipamentos chegaram no município em junho

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, devido à instalação do equipamento na Unidade de Saúde Dr.Eitel Abdallah, o atendimento foi temporariamente suspenso e logo restabelecido. A aquisição do gerador ocorreu através de processo licitatório e acompanha a entrega de outros dois no Serviço de Pronto Atendimento de Bonsucesso e também no Hemonúcleo Municipal.