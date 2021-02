A SMS tem avançando gradativamente na imunização dos grupos prioritários de acordo com o recebimentos dos lotes da vacina. Foto: reprodução internet

Por Agência Brasil

Publicado 16/02/2021 17:23

Belo Horizonte - A prefeitura de Igarapé, município localizado na região metropolitana de Belo Horizonte, suspendeu temporariamente a vacinação contra a covid-19, após identificar uma pane elétrica em um dos refrigeradores de armazenamento das doses no último fim de semana.



Por meio de nota, a prefeitura informa que a secretaria de saúde está “tomando todas as providências necessárias para averiguar o motivo da pane, bem como a reparação imediata”. Entre as medidas adotadas está a solicitação de uma avaliação nas doses em questão, de forma a verificar se elas foram prejudicadas.



Até o momento, não foi informado, pela prefeitura de Igarapé, o número de vacinas que estariam no refrigerador que apresentou problema. Segundo a mídia local, o município teria perdido cerca de 25% das 812 doses recebidas até então.