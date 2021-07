Unidade Móvel Sesc Saúde Mulher ficará na Praça Olímpica Luís de Camões, na Várzea - Divulgação

27/07/2021

Através de uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Teresópolis e o Sesc Rio, serviços de prevenção ao câncer de mama e útero serão oferecidos de forma gratuita à população, após encaminhamento feito nos postos de saúde. O atendimento acontece a partir do dia 2 de agosto, na Unidade Móvel Sesc Saúde Mulher, que ficará na Praça Olímpica Luís de Camões, na Várzea.

“Firmamos essa parceria com o Sesc para a realização de mais uma atividade importante para a nossa população. As mulheres têm o direito de receber todos os cuidados necessários para uma boa saúde e a prevenção é a melhor forma de se alcançar uma vida saudável”, frisou o prefeito Vinicius Claussen.

Pela primeira vez no município, o projeto pertence ao Hospital de Amor, de Barretos (SP). Em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, a unidade realizará exames de mamografia (para detectar câncer de mama) e Papanicolau/preventivo (para detectar câncer de útero). “Para receber o atendimento, as mulheres devem comparecer primeiro a qualquer posto de saúde do município, que após consulta fará o encaminhamento para a unidade móvel”, explicou o secretário de Saúde, Antônio Vasconcellos.

O atendimento terá duração de 5 meses e ocorre nos seguintes dias e horários: segunda-feira (10h às 20h), terça-feira (8h às 18h), quarta-feira (8h às 20h), quinta-feira (8h às 18h) e sexta-feira (7h às 14h).

A equipe de saúde da unidade móvel ainda fará atividades de educação em saúde a fim de conscientizar a população feminina sobre o tema e assim ajudar no desenvolvimento socioeconômico de Teresópolis.