O cantor Xande de Pilares participou de live solidária aos pés do Cristo Redentor. Reprodução Internet

Por Josué Santos*

Publicado 03/07/2021 09:00

Rio - Neste sábado (3), Xande de Pilares e Mumuzinho se preparam para animar o "Dia C - Dia de Cooperar". O encontro dos artistas acontecerá durante uma live transmitida, a partir das 18h, pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Rio de Janeiro (Sescoop/RJ), que tem o objetivo de arrecadar doações financeiras para instituições sociais que foram afetadas pela pandemia do coronavírus.

Participando de uma live do evento pela segunda vez, Xande de Pilares reconhece a importância do "Dia C", tanto para os artistas quanto para as pessoas que receberão as doações. "Ela tem o objetivo solidário, é a oportunidade da gente poder não enferrujar, continuar praticando música dentro das atuais condições e tendo o motivo principal que é ajudar", explicou o cantor em entrevista ao DIA.

Segundo o presidente da Organização das Cooperativas do Rio de Janeiro (OCB/RJ), Vinicius Mesquita, o convite a Xande foi repetido graças ao sucesso da primeira edição, em 2020. "Xande trouxe carisma, alegria e reforçou o espírito da cooperação, tão necessário neste momento de pandemia pelo qual passamos", afirma Mesquita. A novidade para 2021 será a participação de Mumuzinho, com quem Xande de Pilares já participou de outros eventos e gravações.

"A ideia desta dupla tem muito a ver com os valores cooperativistas. Afinal, no cooperativismo, ninguém faz nada sozinho. As construções são feitas em conjunto, e cada um contribui para o sucesso coletivo. Somado a isso, Xande e Mumuzinho são grandes amigos. Então, é sucesso garantido e todos estão convidados a assistir", convocou o presidente do Sistema OCB/RJ.

Para Mumuzinho, que se diz honrado com o convite, a live será uma oportunidade de proporcionar um momento de lazer para o público enquanto se divulga os valores de iniciativas como a Sescoop/RJ. "Espero que através das nossas músicas possamos levar sentimentos bons para as pessoas nesse período dificil", disse o pagodeiro que, em seguida, completa: "Com certeza irei me divertir muito!"

Xande de Pilares já adiantou que esta live será diferente da primeira e contou que gosta da liberdade das transmissões online para apostar em novidades. "Quando você vai fazer um show, você é praticamente obrigado a cantar seu repertório, seus sucessos. Na Live você pode cantar uma MPB, um forró, um maracatu, qualquer coisa. O importante é se sentir bem e o momento que eu mais gosto na minha vida é com a música", declarou o artista.

"Movimento Dia de Cooperar"

Vinicius Mesquita esclareceu que o "Movimento Dia de Cooperar" acontece durante o ano inteiro, com o objetivo principal de apresentar os princípios das cooperativas que auxiliam instituições sociais em todo o território nacional. O presidente do Sistema OCB/RJ define estes conceitos como: "altruísmo, ajuda mútua, solidariedade e cooperação". Em 2020, o "Dia de Cooperar" ajudou cerca de 8 milhões de brasileiros, mobilizando mais de 137 mil voluntários em 2,8 mil ações diferentes.

"Para 2021, estamos esperançosos e contamos com a família cooperativista e com os fãs desta grande dupla", admitiu Mesquita sobre as expectativas para a live com Xande e Mumuzinho. Até o momento, há seis instituições sociais definidas como receptoras das doações, espalhadas em diferentes municípios do Estado do Rio de Janeiro.

O público poderá participar da iniciativa e realizar doações através de um QRCode exibido durante toda a transmissão deste sábado, no canal do Sistema OCB/RJ no YouTube. O evento faz parte da campanha "Transformando Desafios em Esperança", que também está arrecadando alimentos que podem ser entregues ser entregues na sede do Sescoop/RJ, localizada na Rua da Quitanda, nº 56, no Centro do Rio de Janeiro, de segunda a sexta, das 10h às 16h.

"Durante o evento, reforçaremos a campanha 'Transformando Desafios em Esperança', que visa arrecadar recursos a serem doados a instituições sociais de diversas regiões do estado afetadas pela pandemia. São valores e princípios cooperativistas que se misturam em uma grande corrente do bem. E neste tempo de pandemia, cuja necessidade de ajuda mútua é ainda mais necessária, o Dia C demonstra todo o seu papel social e comprova que atitudes simples podem mudar o mundo", garantiu Mesquita.

