Marina Ruy Barbosa - Reprodução/Instagram

Marina Ruy BarbosaReprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 23:52

Rio - O que Marina Ruy Barbosa e Carolina Dieckmann têm em comum? No 'Altas Horas' deste sábado (3), as atrizes percorrem as respectivas trajetórias profissionais e contam como e quando tudo começou. As estrelas, que deram o primeiro passo na televisão ainda na infância, compartilham curiosidades de uma vida dedicada à arte e os bastidores do antes e depois de entrarem em cena: “Eu tenho memória fotográfica, então eu reescrevo o texto e aí eu decoro da maneira que a minha letra fica”, conta Carolina.

Prestes a retornar ao ar como Dom Pedro II em ‘Nos Tempos do Imperador, a partir de 9 de agosto, Selton Mello fala sobre a volta da novela e integra o papo sobre atuar desde criança, relembrando o início de sua carreira ao lado do irmão, o também ator Danton Mello. "O nosso início foi muito interessante. Meu pai era bancário e minha mãe dona de casa, nada a ver com arte. Eu gostava muito de ver televisão e um dia eu falei: 'Mãe, eu quero cantar na televisão, eu quero cantar lá dentro...'", conta o ator sobre o seu começo como calouro infantil. Selton também revela que nunca contracenou com o irmão até 'Sessão de Terapia', série original Globoplay, onde é protagonista e diretor: "A gente nunca trabalhou junto na televisão, mas agora rolou".

Publicidade

O 'Altas Horas' também conta com o talento de Sérgio Britto e do Roupa Nova, cantando músicas que marcaram uma geração, ao lado de Carolina Dieckmann e Belutti, em uma singela homenagem a Paulinho, vocalista da banda que morreu no fim do ano passado. O humorista Marcelo Adnet completa o time de convidados.