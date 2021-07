Agnaldo Bueno e MC Kevin - Reprodução/Instagram

Publicado 02/07/2021 21:09 | Atualizado 02/07/2021 21:12

Nas redes sociais, Agnaldo compartilhou uma foto nos Stories com um recado às duas. "Gente, por favor, vamos deixar o meu filho descansar em paz. Vamos fazer coisas que orgulhem ele. Pedido de um pai. Deixem ele descansa, por favor", escreveu na imagem.

Em seguida, em um vídeo, Agnaldo reforça o pedido. "É um pai que está falando. Ao invés de ficar discutindo em rede social por herança e coisas supérfluas, vamos orar para que ele possa descansar em paz. Do jeito que as coisas estão rolando, o menino nem deve ter descanso. Vamos orar, nos unir e nos apegar com Deus".

A viúva de MC Kevin, Deolane Bezerra e a ex-namorada do cantor, Evelin Gusmão, trocaram farpas pelas redes sociais nesta sexta-feira. Na quinta-feira, Deolane foi marcada em uma publicação sobre o aniversário de Soraya (filha do cantor) e Evelin pediu para o fã clube não marcar a advogada. "Me poupe, manda para ela isso aí. Ela nem sabe que minha filha existe. Ela nem faz parte da vida da minha filha", disse Evelin.

"Tem que ter dó. Para de ser louca, falsa e fingida, achar que amor se compra (...). Não quero nada de ninguém, só o que é meu. Você sabe o que é meu. Você quer mídia? Estou te dando. Quando você falar de mim, me marca! (...) Sua sem noção! O amor se compra quando se trata de você, de mim não. Para de falar de mim! Se eu abrir a boca, eu tomo seu castelo! Se eu começar a falar... Vocês vão ver o que é papo reto", começou Deolane, nesta sexta.