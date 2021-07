Ary Fontoura - reprodução de vídeo

Ary Fontourareprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 18:25

Rio - Ary Fontoura é um dos convidados do 'É de Casa', na TV Globo, neste sábado (3). O ator participa de um papo com Patricia Poeta e os dois falam sobre os reencontros na pandemia e como as pessoas resgataram contatos, amizades e amores de antigamente por meio das redes sociais neste período de isolamento.

O casal Felipe Andreoli e Rafa Brites também estarão na atração. No ‘Viva o Verde’, eles conversam com Ana Furtado sobre as 25 mudas de frutíferas que plantaram em seu sítio recentemente. Agora, com a ajuda do engenheiro florestal Murilo Soares, eles aprendem a evitar praga, além de receberem ajuda com a horta em formato de mandala.



No ‘Belezas da Terra’, Juliana Sana conta a história de uma professora aposentada que virou produtora de azeite de oliva no Rio Grande do Sul. Dona de um pedaço de terra com o marido, ela uniu educação e agricultora, levando alunos para experimentarem o universo rural.

Publicidade

E, no ‘Tempero de Família’, Rodrigo Hilbert conhece Edson Pisoni, apicultor de mel orgânico de Santa Catarina. No episódio deste sábad, após extrair mel com o produtor, ele prepara sobrecoxa com creme de abóbora e mel, pão de mel e torta de legumes.